2019-01-13T17:40:18+03:00
Политика

Сегодня на ДНР упало 14 мин ВСУ

Украинские силовики из миномётов обстреляли пригороды Донецка и Горловки
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины постепенно наращивают обстрелы по территории ДНР. За сегодняшний день на Республику упало более десяти мин калибром 82 миллиметра.

— В 14:00 ВСУ открыли огонь по населённому пункту Широкая Балка. По посёлку под Горловкой было выпущено 4 мины калибром 82 миллиметра, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В 15:50 обстрел Широкой Балки повторился, только в этот раз по населённому пункту выпустили уже шесть мин калибром 82 миллиметра.

Пригород Донецка был обстрелян сегодня, 13 января, в 15:55 с позиций украинской армии в районе населённого пункта Пески. По посёлку Жабичево выпустили четыре мины калибром 82 миллиметра.

Напомним, за минувшие сутки вооружённые формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР девять единиц различных боеприпасов (подробнее).

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