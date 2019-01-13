Из-за непогоды в Донбассе взлетят цены на овощи

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-13T11:58:27+03:00

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В связи с трудностью доставки из-за плохих погодных условий могут взлететь цены на картофель, морковь, лук, капусту, свеклу, зелень, грибы, помидоры отечественного производства, яблоки и груши. По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены в первую очередь поднимутся на рынках, однако подорожание продуктов можно будет наблюдать и в некоторых магазинах. В частности, рост цен будет наблюдаться в Донецкой, Луганской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Между прочим, Донецкая область попала в ТОП-3 антирейтинга регионов Украины с самыми высокими ценами.

- Анализ данных официальной статистики за ноябрь показал, что Киев, Донецкая и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом, – написал на своей странице в Facebook Алексей Дорошенко.

Так, ТОП-3 антирейтинга регионов с самыми высокими ценами выглядит так:

- лидером рейтинга является Киев, в котором сразу 7 социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины;

- второе место делят Донетчина и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью;

- третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

По информации Дорошенко, в Донецкой области самыми высокими являются следующие позиции: куриная тушка – 61,9 грн за кг, а для сравнения средний показатель по всем регионам – 58,3 грн;

- вареная колбаса – 100,8 грн, средняя цена – 92,2 грн;

- свекла – 9,2 грн, по Украине – 8,1 грн;

- морковь – 13,3 грн, а по стране – 11,1 грн;

- картофель – 8,7 грн, при среднестатистической – 6,7 грн.

Кроме того, в рейтинге есть 5 областей, которые имеют по одному самому дорогому продукту. Сюда вошла Луганская область, где пачка сливочного масла 200 г стоит 42,5 грн, при средней по Украине – 38,2 грн.

Также эксперт добавил, что жители Донецкой области и Киева имеют и самую высокую среднюю заработную плату в стране. В Киеве в ноябре она составила почти 13,9 тыс. грн, в Донецкой области – без малого 10 тыс. грн. Средняя зарплата на Украине составила 9 160 грн.