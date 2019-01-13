2019-01-13T07:49:13+03:00
Политика

В ДНР капитально отремонтируют четыре моста

Также запланирован текущий ремонт автодорог протяженностью 166 километров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работы на трассе Донецк-Седово продолжат и 2019 году. Фото: smdnr.ruРаботы на трассе Донецк-Седово продолжат и 2019 году. Фото: smdnr.ru
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В Правительстве прошло рабочее совещание по вопросу строительно-ремонтных дорожных работ, запланированных на 2019 год. Вел совещание заместитель председателя Правительства Игорь Мартынов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

В 2019 году собираются капитально отремонтировать четыре моста:

— мост на автомобильной дороге С050223 Покровка — Степано-Крынка;

— мост на автомобильной дороге О0505 АмвросиевкаБелояровка — Камышеваха;

— мост на автомобильной дороге Т-05-11 ЕнакиевоХарцызск;

— мост на автомобильной дороге С051735 Снежное-Дмитровка-Дибровка.

Кроме того, проведут текущую реконструкцию семи мостов.

В 2019 году запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования С051733 Степановка-Новопетровское — 5,6 километров. Текущий ремонт автомобильных дорог государственного и местного значения общей протяженностью 166 километров пройдет на отрезках:

— М-04 ЗнаменкаЛуганск – Изварино;

— Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка»;

— Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово;

— Т-05-09 Великая Новоселовка – Амвросиевка;

— Т-05-10 Снежное – Мариновка – (на Куйбышево);

— Т-05-12 Волноваха – Тельманово.

— С051722 Чугуно-Крепинка – Дмитровка – Кожевня;

— С051730 от /Н-21/ – Мануйловка – Дмитровка;

— С051735 Снежное – Дмитровка – Дибровка.

Также в Республике проведут ямочный ремонт дорог на общей площади 72 тысячи квадратных метров.

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