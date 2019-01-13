В ДНР капитально отремонтируют четыре моста
В Правительстве прошло рабочее совещание по вопросу строительно-ремонтных дорожных работ, запланированных на 2019 год. Вел совещание заместитель председателя Правительства Игорь Мартынов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.
В 2019 году собираются капитально отремонтировать четыре моста:
— мост на автомобильной дороге С050223 Покровка — Степано-Крынка;
— мост на автомобильной дороге О0505 Амвросиевка — Белояровка — Камышеваха;
— мост на автомобильной дороге Т-05-11 Енакиево – Харцызск;
— мост на автомобильной дороге С051735 Снежное-Дмитровка-Дибровка.
Кроме того, проведут текущую реконструкцию семи мостов.
В 2019 году запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования С051733 Степановка-Новопетровское — 5,6 километров. Текущий ремонт автомобильных дорог государственного и местного значения общей протяженностью 166 километров пройдет на отрезках:
— М-04 Знаменка – Луганск – Изварино;
— Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка»;
— Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово;
— Т-05-09 Великая Новоселовка – Амвросиевка;
— Т-05-10 Снежное – Мариновка – (на Куйбышево);
— Т-05-12 Волноваха – Тельманово.
— С051722 Чугуно-Крепинка – Дмитровка – Кожевня;
— С051730 от /Н-21/ – Мануйловка – Дмитровка;
— С051735 Снежное – Дмитровка – Дибровка.
Также в Республике проведут ямочный ремонт дорог на общей площади 72 тысячи квадратных метров.