Получил срок: Солдат ВСУ стрелял из окна своего дома по девушкам из пневматического ружья

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-12T12:34:38+03:00

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За ранение трех девушек из пневматического ружья был осужден солдат 25 ОВДБр ВСУ. Суд Запорожья вынет приговор – три года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного округа.

- 14 июня 2017 года мужчина, служащий по контракту в звании младшего сержанта в 25 ОВДБр, находясь под действием алкоголя и наркотиков из окна общежития стрелял из пневматического ружья в стоявших на улице девушек, в результате чего девушки получили легкие телесные травмы, - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства подсудимый всеми возможными способами пытался уйти от уголовной ответственности, но тщетно. Фемида приняла правильное решение.

- Суд рассмотрел детали следствия и признал военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (Хулиганство, содеяно с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Украины, - подчеркивается в сообщении военной прокуратуры.