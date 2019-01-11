2019-01-11T16:38:23+03:00
Общество

Глава Ясиноватой Олег Моргун рассказал, как в городе расчищают дороги от снега

Олег Моргун поведал и о борьбе коммунальщиков с последствиями снежной стихии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Ясиноватой расчищены основные автомагистрали. Фото: администрация городаВ Ясиноватой расчищены основные автомагистрали. Фото: администрация городаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня в Ясиноватой на улице Школьной в жилой пятиэтажке восстанавливают обрушившуюся из-за скопления большого количества снега крышу. Деревянная обрешетка с шифером просели на площади 50 квадратных метров.

- Шифер и все необходимые материалы у нас есть, - сказал «КП» глава Ясиноватой Олег Моргун. – Восстанавливают коммунальщики. МЧС предоставило автовышку.

- Это единичная ситуация в Ясиноватой, - добавил градоначальник.

По словам Олега Моргуна, в городе основные улицы расчищены. Остался частный сектор и придомовая территория многоэтажек.

- Не успеваем ремонтировать снегоуборочную технику, - отметил Моргун. – Вся она Советского Союза. Новой - пока нет.

При этом глава Ясиноватой добавил, что топлива и посыпочных материалов в ответственных службах предостаточно.

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