Глава Ясиноватой Олег Моргун рассказал, как в городе расчищают дороги от снега
Сегодня в Ясиноватой на улице Школьной в жилой пятиэтажке восстанавливают обрушившуюся из-за скопления большого количества снега крышу. Деревянная обрешетка с шифером просели на площади 50 квадратных метров.
- Шифер и все необходимые материалы у нас есть, - сказал «КП» глава Ясиноватой Олег Моргун. – Восстанавливают коммунальщики. МЧС предоставило автовышку.
- Это единичная ситуация в Ясиноватой, - добавил градоначальник.
По словам Олега Моргуна, в городе основные улицы расчищены. Остался частный сектор и придомовая территория многоэтажек.
- Не успеваем ремонтировать снегоуборочную технику, - отметил Моргун. – Вся она Советского Союза. Новой - пока нет.
При этом глава Ясиноватой добавил, что топлива и посыпочных материалов в ответственных службах предостаточно.