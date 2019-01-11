2019-01-11T15:06:45+03:00
Происшествия

В Лутугинском районе ЛНР легковушка столкнулась с автобусом. Два человека погибли

Причиной трагической аварии стало поведение водителя легкового автомобиля. Пойдя на обгон, женщина не справилась с управлением
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Плохая видимость и не до конца очищенные дороги уже неоднократно приводили к трагическим ДТП. Не исключением стал и вчерашний день, 10 января, в Лутугинском районе Луганской Народной Республики.

— Водитель автомобиля ВАЗ, 43-летняя женщина, совершая обгон, не справилась с управлением и столкнулась с рейсовым автобусом «Газель Рута» сообщением «ЛуганскСтаханов», в котором находился 21 пассажир, — рассказали в МЧС Республики.

Женщина погибла на месте. Её пассажира, 43-летнего владельца автомобиля, доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, однако, несмотря на все старания врачей, спасти его не удалось.

Никто из пассажиров автобуса в ДТП не пострадал.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР работает 21 пункт обогрева в 5 районах и 3 городах Республики
В ДНР всё ещё закрыты три участка автодорог общего пользования
Спасатели ДНР вызволили из снежных заносов 53 человека за сутки. Среди них 2 детей
Жительница Донетчины отдала 200 тысяч за «спасение сына от тюрьмы»
«Вода Донбасса» планирует продолжить расчистку дороги, где вчера были ранены трое коммунальщиков
Спасатели ЛНР за сутки освободили из снежного плена 32 человека
В Донецке открывается выставка, посвященная Дню российской печати
ВСУ выпустили по ДНР полсотни снарядов за сутки. Три человека ранены
В Донецке задержали серийного вора, орудовавшего в центре города
За сутки ВСУ четыре раза нанесли удар по ЛНР
Погода в Донецке: днем – снег, к вечеру – дождь, туман, гололед
В Луганске эпидемия ОРВИ
В Мариуполе из-за нерабочего светофора под колеса авто попал 9-летний ребенок