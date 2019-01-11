В Лутугинском районе ЛНР легковушка столкнулась с автобусом. Два человека погибли

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-11T15:06:45+03:00

Причиной трагической аварии стало поведение водителя легкового автомобиля. Пойдя на обгон, женщина не справилась с управлением

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Плохая видимость и не до конца очищенные дороги уже неоднократно приводили к трагическим ДТП. Не исключением стал и вчерашний день, 10 января, в Лутугинском районе Луганской Народной Республики.

— Водитель автомобиля ВАЗ, 43-летняя женщина, совершая обгон, не справилась с управлением и столкнулась с рейсовым автобусом «Газель Рута» сообщением «Луганск – Стаханов», в котором находился 21 пассажир, — рассказали в МЧС Республики.

Женщина погибла на месте. Её пассажира, 43-летнего владельца автомобиля, доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, однако, несмотря на все старания врачей, спасти его не удалось.

Никто из пассажиров автобуса в ДТП не пострадал.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.