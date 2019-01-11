2019-01-11T14:04:59+03:00
Общество

В ДНР работает 21 пункт обогрева в 5 районах и 3 городах Республики

Кроме того, запущены 4 пункта оказания помощи МЧС ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта severpost.ruФОТО: архив сайта severpost.ru
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Погода в Республике по-прежнему оставляет желать лучшего, и борьба с последствиями стихии продолжается. Для всех нуждающихся и пострадавших в городах и районах ДНР работают пункты обогрева и оказания помощи.

— В связи с ухудшением погодных условий с целью оказания помощи населению действуют 4 пункта оказания помощи МЧС ДНР (расположены на таможенных контрольно-пропускных пунктах г. Донецк (Гамалия), г. Горловка (Майорск), пгт Еленовка, Новоазовский район (с. Октябрь), — рассказали в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Также работает 21 стационарный пункт обогрева:

Шахтерский район: Мариновский сельский клуб; ДК, с. Степановка.

Тельмановский район: Мичуринская школа; ЦРБ пгт Тельманово; Гимназия пгт Тельманово.

Новоазовский район: ЦРБ г. Новоазовск, Территориальный центр социального обслуживания; Администрация Новоазовского района; Администрация г. Новоазовск.

Старобешевский район: Отделение социально-бытовой адаптации Территориального центра социального обслуживания населения администрации Старобешевского района; Отделение социально-бытовой адаптации Территориального центра социального обслуживания населения г. Комсомольское; Отделение социально-бытовой адаптации Территориального центра социального обслуживания населения с. Новоекатериновка; ДК г. Комсомольское; Школа, с. Раздольное.

Енакиевский район: Территориальный центр социального обслуживания населения администрации г. Енакиево; КП «Радуга»; ДК г. Углегорск; Администрация г. Юнокоммунаровск.

Город Снежное: Гостиница «Кураж».

Город Зугрэс: КУ «Зугрэсский ГДК»; КЦ «Луч».

Город Торез: Медицинский колледж, общежитие.

Напомним, что во всех районах Донецка также работают пункты обогрева и оказания помощи (подробнее).

Кроме того, МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

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