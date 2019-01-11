Под Мариуполем исчез военкор из Италии Роберто Траван

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:37:14+03:00

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Генеральная прокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства, при которых исчез военный журналист из Италии Роберто Траван, отправившийся в зону «операции объединенных сил» в районе Мариуполя. Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР Янис Пилавов.

Он рассказал, что на горячую линию Генпрокуратуры ЛНР обратилась жительница Мариуполя, которая сообщила, что ее знакомый, иностранный корреспондент, прибыл в Мариуполь в середине декабря 2018 года, чтобы подготовить серию фоторепортажей о войне в Донбассе, а с конца декабря перестал выходить на связь. По словам звонившей, Траван посещал Украину уже не в первый раз, а ранее как военкор неоднократно работал в Афганистане, Нагорном Карабахе, Косово и других горячих точках.

По словам знакомой военкора, во время нахождения в Мариуполе к Травану были приставлены несколько сопровождающих украинских пограничников якобы для обеспечения его безопасности. Среди них - лейтенант Александр Кикта, лейтенант Вячеслав Павлюченко и младший лейтенант Олег Соколовский. При этом фотокорреспондент несколько раз жаловался своей приятельнице, что «сопровождающие мешают ему работать и не дают снимать то, что он считает нужным».

- Последний раз иностранный журналист выходил на связь 23 декабря 2018 года и сообщил своей знакомой, что украинские военные пообещали отвезти его на передовую. С того момента связь с ним прервалась, информации о его местонахождении нет, – рассказал Пилавов.