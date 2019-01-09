Коммунальщики в Республике круглосуточно расчищают снег

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:16:18+03:00

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Сложные погодные условия держатся в Республике практически неделю. Все это время коммунальщики работают во всю силу, но, несмотря на это, люди продолжают негодовать – дороги во дворах не чистятся.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Кижаев согласился, что сложные погодные условия и обильные снегопады существенно затруднили работу наших коммунальных служб, но она ведется и днем, и ночью.

- Сейчас все основные силы коммунальников направлены на ликвидацию последствий непрекращающихся снегопадов. В период особо сложных погодных условий с 4 по 8 января в целом по Республике для расчистки снега было задействовано до 11 тысяч работников коммунальной отрасли и до 360 единиц спецтехники. В первую очередь внимание уделяется важнейшим объектам инфраструктуры – расчистке магистральных улиц, площадей, подъездов к объектам жизнеобеспечения, – рассказал первый замминистра.

В ведомстве уточнили, что ежедневно, согласно оперативной сводке, получаемой от городов и районов Республики, расчищается более шести тысяч километров дорог, около трех тысяч квадратных метров тротуаров и примерно столько же придомовой территории.