2019-01-09T12:04:00+03:00
Общество

Из-за сложных погодных условий в ДНР остаются закрытыми 15 трасс

МЧС Республики продолжает ликвидировать последствия снегопада и сильных метелей, а погода, между тем, лучше не становится
Цесанна АНТОНЕНКО
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После вчерашнего перерыва и относительной стабилизации погодных условий, сегодня, 9 января, в ДНР опять валит снег, сильный ветер и метели. В связи с этим в Республике ограничено движение на 15 дорогах общего пользования.

— По состоянию на 08:00 на территории Донецкой Народной Республики временно ограничено движение транспортных средств на участках автодорог общего пользования в Тельмановском, Старобешевском, Амвросиевском и Шахтерском районах, — рассказали в МЧС ДНР.

Уточняется, что на данный момент перекрыты дорогие: Новоласпа-Староласпа-Васильевка, Красный Октябрь-Мичурино, Шевченко-Кумачово-Новоивановка, Новоекатериновка-Кумачово, Кутейниково-Зеркальное, Благодатное-Новопетровское, Мариновка-Дмитровка-Дибровка, Рассыпное-Никишино и другие. Всего 15 трасс.

Напомним, что МЧС и ГАИ Республики обращаются к гражданам с просьбой не покидать города без экстренной необходимости и, по возможности, не использовать личный транспорт пока погода не нормализуется.

Кроме того, для людей, застрявших в снежной ловушке открыты телефоны горячей линии МЧС ДНР: (062)-342-69-99, 071 342 69 99.

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