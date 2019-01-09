Генерала Наева заставили чистить снег

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:18:08+03:00

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Непогода, установившаяся в Донбассе и обилие снега, сказались не только на работе транспорта и междугородних перевозках. Оказывается, досталось и украинским военным в зоне ООС, которыми руководит амбициозный генерал Сергей Наев и не устает повторять, что скоро "освободит" Республики.

Как сказано в сообщении на странице ООС в Facebook, 8 января украинская сторона СЦКК по линии дежурного получила запрос от регионального офиса СММ ОБСЕ о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники. Задача - расчистить участок автомобильной дороги в районе Первомайск - Новоалександровка.

Якобы была получена информация, что украинские войска готовят обстрелы именно на этом участке.

"Очищение этой дороги необходимо для беспрепятственного передвижения патрулей СММ ОБСЕ. Гарантии безопасности со стороны ВСУ были обеспечены в полном объеме", - отчитались в ООС.

Снег расчистили, но осадок остался...

Заявление о готовящихся обстрелах тут же назвали фэйком и, по традиции, обвинили во всем Россию.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что подобные заявления не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.