Погода в Луганске на 9 января: метеорологи прогнозируют туман и гололед

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:13:12+03:00

Не исключено, что в Луганске 9 января объявят штормовое предупреждение

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Туман и гололедные отложения ожидаются в Луганске и местами по Республике ночью и утром 9 января. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Ночью и утром 9 января в Луганске и местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров; сохранятся гололедные отложения, - предупреждают синоптики.

Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Сегодня на территории ЛНР наблюдаются осадки в виде снега, порывы ветра до 18 м/с , на дорогах гололедица. Но при этом, несмотря на погодные условия, все международные автомобильные пункты пропуска Республики работают в штатном режиме.