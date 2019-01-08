Погода в Луганске на 9 января: метеорологи прогнозируют туман и гололед
Туман и гололедные отложения ожидаются в Луганске и местами по Республике ночью и утром 9 января. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- Ночью и утром 9 января в Луганске и местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 метров; сохранятся гололедные отложения, - предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Сегодня на территории ЛНР наблюдаются осадки в виде снега, порывы ветра до 18 м/с , на дорогах гололедица. Но при этом, несмотря на погодные условия, все международные автомобильные пункты пропуска Республики работают в штатном режиме.