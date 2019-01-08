2019-01-08T14:33:38+03:00
Политика

На Рождество украинские военные устроили стрельбу рядом с КПВВ «Новотроицкое»

В результате получил ранение танкист из 1-й бригады ВСУ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- 7 января украинские боевики в очередной раз подвергли опасности жизнь и здоровье мирных граждан, - сообщил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Перебравшие с некачественным алкоголем, они устроили игры с оружием в непосредственной близости от пункта пропуска «Новотроицкое» на выезде из поселка Березовое. Эти игры не прошли без последствий. К счастью, от пьяных развлечений в этот раз пострадали не мирные люди, пересекавшие пункт пропуска, а сами военные. Был ранен военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады ВСУ Кротевич.

Это не первый случай, когда военный из 1-й бригады получил ранение вблизи передовой. В конце декабря солдат по фамилии Золотых был травмирован в этом же населенном пункте.

- Березовое находится в полутора километрах от линии соприкосновения. Возникает вопрос: что делают танкисты в непосредственной близости от переднего края, если командующий ООС Сергей Наев постоянно рассказывает о приверженности Минским соглашениям? — обратил Безсонов внимание на нарушения ВСУ договоренностей.

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