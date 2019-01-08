ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в Донбассе
Непогода 7 января сказалась и на интенсивности обстрелов на передовой. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки украинские силовики пять раз нарушили «режим тишины». В зоне обстрелов оказались Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Донецк (Трудовские), Новоласпа и Ленинское.
По территории ДНР применялось следующее вооружение:
- Горловское направление: АГС – 1 раз (15 гранат); стрелковое оружие – 1 раз.
- Донецкое направление: РПГ/СПГ – 1 раз (1 граната); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.
- Мариупольское направление: РПГ/СПГ – 2 раза (3 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
По данным Народной милиции ЛНР 7 января киевские силовики три раза обстреляли позиции защитников Республики. Обстрелам подверглись районы села Калиновка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелового оружия.