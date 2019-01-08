2019-01-08T14:05:25+03:00
Политика

ВСУ восемь раз нарушили «режим тишины» в Донбассе

За минувшие сутки в зоне обстрела в ДНР оказались Горловка, Донецк, Новоласпа и Ленинское
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Непогода 7 января сказалась и на интенсивности обстрелов на передовой. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки украинские силовики пять раз нарушили «режим тишины». В зоне обстрелов оказались Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Донецк (Трудовские), Новоласпа и Ленинское.

По территории ДНР применялось следующее вооружение:

- Горловское направление: АГС – 1 раз (15 гранат); стрелковое оружие – 1 раз.

- Донецкое направление: РПГ/СПГ – 1 раз (1 граната); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

- Мариупольское направление: РПГ/СПГ – 2 раза (3 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

По данным Народной милиции ЛНР 7 января киевские силовики три раза обстреляли позиции защитников Республики. Обстрелам подверглись районы села Калиновка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелового оружия.

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