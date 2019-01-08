В ДНР спасатели продолжают ликвидировать последствия сильной метели

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:07:51+03:00

Техника всю ночь работала на дорогах. Фото: МЧС ДНР

Снегоуборочная техника работает на дорогах Шахтерского и Тельмановского районов

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Сегодня в 7 часов утра на участках дорог Шахтерского и Тельмановского районов продолжает работу техника МЧС и Минтранса Республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Техника работает на трассах: Донецк – Харцызск - Амвросиевка – КПП «Успенка» (Амвросиевский пост ГАИ, район от Харцызска до Иловайска), Т-05-17 Енакиево – Шахтерск –Амвросиевка (г. Кировское), Н-21 –Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк – Т-150, Т-05-22 (подъезд к Саур Могиле), Т-05-13 (г. Горловка), Т-05-08 (г.Васильевка) Т-150 и Тельманово,Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь (объездная города Донецка, от Еленовки до Донецка), М-04 Знамянка – Луганск – Зварино (с.Васильевка и г.Дебальцево).

Всего от МЧС задействовано 12 единиц техники.

По информации гидрометеорологического центра МЧС ДНР сегодня, 8 января, на территории Республики ожидается снег, слабая метель, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

На 9-10 января ожидается небольшой снег ветер южный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

Из-за сложной погодной обстановки МЧС ДНР рекомендует жителям в целях безопасности воздержаться от использования автотранспорта и выезда за город.

В случае необходимости жителям рекомендуется обращаться на «горячую линию» линию МЧС ДНР по телефону (062)-342-69-99, 071 342 69 99.