Группа разведчиков ВСУ подорвались на собственных минах при попытке прохода к позициям ДНР
Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины предприняла попытку прохода к позициям бойцов Народной милиции ДНР, однако задача украинских солдат не увенчалась успехом.
- Разведчики республики узнали, в районе Авдеевки четыре солдаты группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады ВСУ проделывали проход в минно-взрывных заграждениях. В результате неумелых действий сапёров, двое солдат погибли, один получил ранения и ещё один военный сбежал, бросив раненого сослуживца, - сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
По словам представителей оборонного ведомства Республики, украинская сторона пользуется строгим соблюдением ДНР режима прекращения огня для ведения диверсионной войны.
- Подготовительные мероприятия к применению диверсионно-разведывательных групп отмечаются северо-западнее Авдеевки в последние два дня, - отметили в УНМ ДНР.