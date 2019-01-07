Группа разведчиков ВСУ подорвались на собственных минах при попытке прохода к позициям ДНР

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:29:13+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики

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Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины предприняла попытку прохода к позициям бойцов Народной милиции ДНР, однако задача украинских солдат не увенчалась успехом.

- Разведчики республики узнали, в районе Авдеевки четыре солдаты группы инженерной разведки 93-й механизированной бригады ВСУ проделывали проход в минно-взрывных заграждениях. В результате неумелых действий сапёров, двое солдат погибли, один получил ранения и ещё один военный сбежал, бросив раненого сослуживца, - сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По словам представителей оборонного ведомства Республики, украинская сторона пользуется строгим соблюдением ДНР режима прекращения огня для ведения диверсионной войны.

- Подготовительные мероприятия к применению диверсионно-разведывательных групп отмечаются северо-западнее Авдеевки в последние два дня, - отметили в УНМ ДНР.