2019-01-06T14:39:39+03:00
Политика

Украинские пограничники пытались отобрать у пенсионерки деньги и довели её до смерти

Об этом заявил представитель УНМ ДНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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Трагедия произошла вчера на КПВВ «Майорск». 79-летняя пенсионерка ехала через блокпост. Во время уже привычной проверки документов украинские пограничники вытащили часть денег, лежавших в обложке паспорта женщины. Попытки старушки призвать к совести своих обидчиков не принесли положительных результатов. Сердце пожилого человека не выдержало, и она скончалась на глазах у украинских пограничников.

- Многочисленные нарушения на КПВВ, целенаправленно создаваемые украинскими пограничниками препятствия - все это имеет негативные последствия. Больше всего от таких действий страдают люди преклонного возраста, - сообщают в оборонном ведомстве ДНР. - Многим людям на украинских блокпостах отказывают в пересечении линии разграничения по надуманным предлогам, например, из-за проблем с документами

В УНМ ДНР добавили, что попытки украинской стороны переложить ответственность за такие инциденты на ДНР, не изменят ситуацию в лучшую сторону.

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