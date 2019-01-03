В 2019 году в ДНР планируют восстановить 16 мостов и путепроводов

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:11:26+03:00

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В 2019 году министерство транспорта планирует выполнить капитальный ремонт шестнадцати мостов и путепроводов. Об сообщается на сайте ведомства.

- В 2018 году по капитальному и текущему ремонту искусственных сооружений выполнялись работы, начатые в 2016-2017 годах. В частности, подрядными организациями Республики под постоянным контролем специалистов отдела искусственных сооружений Минтранса в течение года были отремонтированы и сданы в эксплуатацию четыре объекта, - говорится в сообщении минтранса.

Капитальный ремонт был произведен на путепроводе, расположенном в районе города Енакиево на автомобильной дороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино; путепроводе, расположенном в Дебальцево на автомобильной дороге М-03 Киев - Харьков - Должанский; на мосту, проходящем через реку Крынка в районе населенного пункта Белояровка Амвросиевского района. Также был выполнен текущий ремонт моста в селе Каменка Старобешевского района.

- С начала боевых действий было разрушено 16 искусственных сооружений, на сегодняшний день восстановлено 10 объектов, - рассказывают в транспортном ведомстве. - В период с 2016 по 2018 год были выполнены капитальные ремонтные работы на пяти объектах, на четырех объектах произведен текущий ремонт.