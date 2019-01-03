2019-01-03T15:11:26+03:00
Политика

В 2019 году в ДНР планируют восстановить 16 мостов и путепроводов

Об этом сообщили в министерстве транспорта Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году министерство транспорта планирует выполнить капитальный ремонт шестнадцати мостов и путепроводов. Об сообщается на сайте ведомства.

- В 2018 году по капитальному и текущему ремонту искусственных сооружений выполнялись работы, начатые в 2016-2017 годах. В частности, подрядными организациями Республики под постоянным контролем специалистов отдела искусственных сооружений Минтранса в течение года были отремонтированы и сданы в эксплуатацию четыре объекта, - говорится в сообщении минтранса.

Капитальный ремонт был произведен на путепроводе, расположенном в районе города Енакиево на автомобильной дороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино; путепроводе, расположенном в Дебальцево на автомобильной дороге М-03 Киев - Харьков - Должанский; на мосту, проходящем через реку Крынка в районе населенного пункта Белояровка Амвросиевского района. Также был выполнен текущий ремонт моста в селе Каменка Старобешевского района.

- С начала боевых действий было разрушено 16 искусственных сооружений, на сегодняшний день восстановлено 10 объектов, - рассказывают в транспортном ведомстве. - В период с 2016 по 2018 год были выполнены капитальные ремонтные работы на пяти объектах, на четырех объектах произведен текущий ремонт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Офицер ВСУ устроивший с похмелья метание гранат получил ранение
Погода в Луганске 4 января 2019: гололед, туман и усиление ветра
Украинские солдаты вынуждены сами добывать себе еду: ловят диких животных и воруют у местного населения
Украина обстреляла Республику на горловском, мариупольском и донецком направлениях
Идти в наступление на ДНР с юга должна была 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ
Взятый в плен 28 декабря солдат ВСУ: рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается
Новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак скоро приедет в Донбасс
Рождественские гуляния: что ждёт дончан 7 января?
В Украине готовят повторный ввод военного положения
В Доброполье из храма украли мощи святого Георгия Победоносца
В Константиновке вандалы в парке срубили ели
Около 700 детей из четырёх городов посетили большую новогоднюю ёлку Главы ДНР
В Мариуполе школьники получили условный срок за кражу портфеля
НМ ЛНР: Порошенко готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения
Военнослужащим НМ ДНР удалось взять в плен украинского диверсанта
В Славянске задержали мужчину, «заминировавшего» торговый центр
В Дружковке за прошлый год новорожденных почти в три раза меньше, чем умерших
Обстрел Докучаевска вчера вёлся боевиками 128-й бригады ВСУ
Итоги 2018 года: было уничтожено более полусотни беспилотников ВСУ
Подрыв железнодорожного моста в Донецке: ремонтно-восстановительные работы завершены