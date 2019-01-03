2019-01-03T13:35:23+03:00
Политика

Идти в наступление на ДНР с юга должна была 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ

Об этом бойцам НМ Республики рассказал пленный украинский солдат
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Народной милиции Донецкой Народной Республик рассказали, что в ходе предварительного опроса, взятого в плен 28 декабря украинского солдата, выяснились интересные факты.

- Подтвердились озвученные нами ранее данные о планируемом украинским командованием наступлении на Мариупольском направлении, в котором одной из основных ударных сил должна была стать именно 128-я горно-штурмовая бригада, - говорится в сообщении НМ ДНР.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины рассказал о том, что слухи о наступлении вызвали панику в украинских рядах.

- Он рассказал, что подавляющее большинство его сослуживцев прибыло в зону конфликта с одной целью – отсидеть положенный срок в окопе, заработать немного денег и скорее вернуться домой. По его словам, рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается, - рассказали в Народной милиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Офицер ВСУ устроивший с похмелья метание гранат получил ранение
Погода в Луганске 4 января 2019: гололед, туман и усиление ветра
В 2019 году в ДНР планируют восстановить 16 мостов и путепроводов
Украинские солдаты вынуждены сами добывать себе еду: ловят диких животных и воруют у местного населения
Украина обстреляла Республику на горловском, мариупольском и донецком направлениях
Взятый в плен 28 декабря солдат ВСУ: рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается
Новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак скоро приедет в Донбасс
Рождественские гуляния: что ждёт дончан 7 января?
В Украине готовят повторный ввод военного положения
В Доброполье из храма украли мощи святого Георгия Победоносца
В Константиновке вандалы в парке срубили ели
Около 700 детей из четырёх городов посетили большую новогоднюю ёлку Главы ДНР
В Мариуполе школьники получили условный срок за кражу портфеля
НМ ЛНР: Порошенко готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения
Военнослужащим НМ ДНР удалось взять в плен украинского диверсанта
В Славянске задержали мужчину, «заминировавшего» торговый центр
В Дружковке за прошлый год новорожденных почти в три раза меньше, чем умерших
Обстрел Докучаевска вчера вёлся боевиками 128-й бригады ВСУ
Итоги 2018 года: было уничтожено более полусотни беспилотников ВСУ
Подрыв железнодорожного моста в Донецке: ремонтно-восстановительные работы завершены