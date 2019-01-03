Идти в наступление на ДНР с юга должна была 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Народной милиции Донецкой Народной Республик рассказали, что в ходе предварительного опроса, взятого в плен 28 декабря украинского солдата, выяснились интересные факты.

- Подтвердились озвученные нами ранее данные о планируемом украинским командованием наступлении на Мариупольском направлении, в котором одной из основных ударных сил должна была стать именно 128-я горно-штурмовая бригада, - говорится в сообщении НМ ДНР.

Пленный солдат Вооруженных сил Украины рассказал о том, что слухи о наступлении вызвали панику в украинских рядах.

- Он рассказал, что подавляющее большинство его сослуживцев прибыло в зону конфликта с одной целью – отсидеть положенный срок в окопе, заработать немного денег и скорее вернуться домой. По его словам, рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается, - рассказали в Народной милиции.