Военнослужащим НМ ДНР удалось взять в плен украинского диверсанта

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:39:19+03:00

Он пытался попасть на территорию Республики 28 декабря в составе двух диверсионных групп 128-й бригады ВСУ

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Неудачная попытка диверсии, которая была спланирована командиром 128-й бригады ВСУ Собко и предполагала захват так называемой «серой зоны», завершались неудачей. Одного из диверсантов взяли в плен военнослужащие НМ Республики. Об этом сегодня, 2 января, рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими «коллегами» при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сообщил Эдуард Басурин.

Диверсант уже рассказал много интересного. В частности, по его информации, в наступлении на Мариупольском направлении одной из основных ударных сил должна была стать как раз 128-я горно-штурмовая бригада. Слухи о наступлении, как сообщил пленный, вызвали панику среди военнослужащих, потому что никто не хотел рисковать своей жизнью в борьбе за режим действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, пленный также подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением миномётов.

— Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе. Поэтому говорить о скором возвращении мира на нашу землю, пока режим Порошенко находится у власти, к сожалению, не приходится, — констатировал Эдуард Басурин.