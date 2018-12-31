2018-12-31T18:31:24+03:00
Политика

Подчиненные Наева обложили жителей Донбасса данью

Командование ВСУ закрывает глаза на бесчинства военных
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Поборы на блокпостах стали обыденным явлением в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПоборы на блокпостах стали обыденным явлением в зоне ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- По поступающей к нам информации, в зоне ответственности 58-й мотопехотной бригады, в районе города Дзержинск (переименован в Торецк. – Авт.) и располагающихся вблизи населенных пунктов, украинские военные и полицейские, несущие службу на блокпостах, под надуманными предлогами вымогают у жителей деньги и материальные ценности, - сообщил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Причем жалобы мирных граждан с требованием наказать вымогателей остаются без ответа. В связи с тем, что бесчинства в Дзержинске приобрели регулярный и массовый характер, в город прибыла комиссия штаба операции объединенных сил (ООС).

- Проверяющие выявили множество доказательств преступной деятельности. Однако, уголовные дела не будут возбуждены, так как вымогатели «закрыли вопрос», поделившись награбленным, — сказал Безсонов.

Он также сообщил, что среди украинских военных растет недовольство ограничениями, которые продолжают действовать после отмены военного положения. В частности, по-прежнему запрещены отпуска. Например, в 128-й горно-штурмовой бригаде бойцам, сидящим в окопах, рассказывают о необходимости быть на передовой и невозможности поехать на побывку домой. В то же время начальник штаба бригады укатил на Новый год в отпуск.

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