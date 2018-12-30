2018-12-30T14:56:02+03:00
Политика

Как выращивают новогодние сосны в ДНР: в этом году к празднику заготовили 10 тысяч деревьев

Об этом «Комсомолке» сообщил председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Каждый год лесоводы Республики создают плантации сосен для продажи к Новому году. Урожайный оборот долгий – от посадки до срубки проходит пять-семь лет. В этом году было заготовлено к реализации 10 тысяч сосен.

- Основные покупатели у нас – оптовики, - рассказывает Алексей Шебалков. - Мы не можем себе позволить открывать свои торговые точки в городах. Но можно приехать в любое наше лесничество и купить елку по государственной цене. Все вырученные деньги идут на воссоздание лесов и борьбу с лесными пожарами.

Алексей Викторович рекомендует покупать сосны местного производства.

- В том году предприниматели покупали елки из России от 70 рублей, но плюс к цене идет транспортировка, растаможивание, а хочется еще что-то и заработать. Нужно учитывать, что те елки вырубаются заранее, у нее смолы меньше, чем у нашей, – поэтому она испортится намного быстрее.

Четвертый год лесхоз Республики выполняет инициативу Александра Захарченко и Дениса Пушилина.

- Всем детским домам и интернатам бесплатно раздаем большие елки, - рассказал Алексей Викторович.

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