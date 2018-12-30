2018-12-30T12:43:59+03:00
Политика

Изменено время работы МРЭО ДНР на новогодние праздники

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В новогодние праздничные дни прием граждан по вопросам регистрации и перерегистрации транспорта, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР будет осуществляться по следующему графику:

29 декабря 2018 г. - с 08.00 до 12.00;

03 января 2019 г. - с 08.00 до 14.00;

04 января 2019 г. - с 08.00 до 16.00;

05 января 2019 г. - с 08.00 до 12.00.

Выходные дни: 30-31 декабря 2018, 01-02, 06-08 января 2019 г.

С 09 января 2019 г. подразделения МРЭО ГАИ МВД ДНР будут работать в обычном режиме.

Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:

- МРЭО № 1 по обслуживанию г. Донецка - г. Донецк, ул. Таганрогская, 19.

- МРЭО № 2 по обслуживанию г. Донецка - г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, 20

- МРЭО по обслуживанию г. Макеевка, г. Харцызск, г. Ясиноватая и Ясиноватского района - г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44.

- МРЭО по обслуживанию г. Торез, г. Шахтерск, г. Снежное, Шахтерского и Амвросиевского районов - г. Шахтерск, ул. Ленина, 83.

- МРЭО по обслуживанию г. Дебальцево, г. Углегорск, г. Енакиево, г. Ждановка, г. Кировское - г. Енакиево, пр. Горняков, 55.

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