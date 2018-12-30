Изменено время работы МРЭО ДНР на новогодние праздники
В новогодние праздничные дни прием граждан по вопросам регистрации и перерегистрации транспорта, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР будет осуществляться по следующему графику:
29 декабря 2018 г. - с 08.00 до 12.00;
03 января 2019 г. - с 08.00 до 14.00;
04 января 2019 г. - с 08.00 до 16.00;
05 января 2019 г. - с 08.00 до 12.00.
Выходные дни: 30-31 декабря 2018, 01-02, 06-08 января 2019 г.
С 09 января 2019 г. подразделения МРЭО ГАИ МВД ДНР будут работать в обычном режиме.
Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:
- МРЭО № 1 по обслуживанию г. Донецка - г. Донецк, ул. Таганрогская, 19.
- МРЭО № 2 по обслуживанию г. Донецка - г. Донецк, ул. Патриса Лумумбы, 20
- МРЭО по обслуживанию г. Макеевка, г. Харцызск, г. Ясиноватая и Ясиноватского района - г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44.
- МРЭО по обслуживанию г. Торез, г. Шахтерск, г. Снежное, Шахтерского и Амвросиевского районов - г. Шахтерск, ул. Ленина, 83.
- МРЭО по обслуживанию г. Дебальцево, г. Углегорск, г. Енакиево, г. Ждановка, г. Кировское - г. Енакиево, пр. Горняков, 55.