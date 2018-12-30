ВСУ соблюдали новое перемирии в ЛНР чуть больше 15 часов

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-30T09:22:27+03:00

В первый день «Рождественского» перемирия украинские силовики трижды нарушили режим тишины

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Украинская армия не соблюдала «Школьное» перемирие, а теперь отказывается соблюдать «Рождественское». Соблюдать договорённости вооружённые формирования Украины смогли всего лишь до 16:20, а это чуть больше 15 часов. Всего же за первые сутки нового перемирия украинские силовики трижды нарушили договорённости.

— Под обстрел вооружённых формирований Украины попали позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Желобок и Донецкий, — сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

Именно обстрелом населённого пункта Донецкий в 16:20 и закончилась в ЛНР долгожданная тишина. Украинская армия дважды выстрелила по посёлку из РПГ-7, использовала стрелковое оружие. В 18:05 Донецкий опять подвергся обстрелу из РПГ-7 и стрелкового оружия. Кроме того, в этот раз украинские силовики использовали ещё и крупнокалиберные пулемёты.

В 19:30 со своих позиций в районе населённого пункта Крымское украинские вооружённые формирования открыли огонь из РПГ по населённому пункту Желобок. ВСУ выпустили на посёлку-призраку девять осколочных гранат, применили для обстрела стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие.