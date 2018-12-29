В ДНР развенчали фейковое продвижение ВСУ под Горловкой

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-29T14:49:00+03:00

Порошенко делает громкие заявления в надежде на симпатии националистов

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Заявление Киева о якобы имевшем место занятии украинскими войсками выгодных рубежей вблизи Горловки не соответствует действительности. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Вчера очередной подконтрольный Порошенко (Петр Порошенко — президент Украины) «военный эксперт», разродился «сенсацией»: якобы украинские вооруженные формирования заняли выгодный рубеж на горловском направлении и провели инженерное оборудование позиций, – отметил Безсонов.

Он добавил, что подобные ложные заявления представляют собой «часть предвыборной кампании Порошенко».

- Официально заявляю: наши подразделения твердо стоят на своих позициях, никого продвижения противника нет, — подчеркнул начальник пресс-службы УНМ.

Напоминаем, Армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 170 боеприпасов.