2018-12-28T20:58:10+03:00
Политика

Срочное заявление оперативного командования ДНР: Украина устроила кровавую провокацию

Украинские военные практически ежедневно продолжают совершать преступления против мирных жителей
Никита МАКАРЕНКОВ
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В преддверии «Рождественского перемирия» устроила кровавую провокацию, повлекшую за собой ранения и смерть боевиков вооруженных формирований Украины. Об этом заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- Сегодня боевики 128-й горно-штурмовой бригады, по приказу военного преступника Собко, пытаясь подтвердить бравадные высказывания советника президента ПорошенкоБирюкова о занятии практически всей «серой зоны», предприняли вылазку с намерениями продвинуться вперед на Мариупольском направлении и захватить наши позиции. Две группы противника, численностью по 12-14 человек каждая, пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле. В результате срабатывания противопехотных мин, по предварительным данным, трое боевиков получили ранения и двое погибли. Более точно будет известно с наступлением светлого времени суток. После неудачной попытки группа горе-диверсантов позорно бежала. Все время с момента выхода со своих позиций до позорного бегства украинские боевики находились под нашим наблюдением и прицелом, - заявил Басурин.

Басурин отметил, что украинские военные практически ежедневно продолжают совершать преступления против мирных жителей.

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