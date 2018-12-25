Экстренное заявление Эдуарда Басурина: в Красногоровку доставили ядовитые химические вещества

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-25T12:11:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Военное положение, введённое в Украине, стремительно подходит к концу и опасность серьёзных провокаций, которые могут повлечь за собой много жертв не только среди военных, но и среди мирного населения, всё больше и острее. Разведка Народной милиции ДНР передаёт тревожные новости.

— Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты, — сообщил сегодня, 25 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

Кроме того, есть информация о том, что в Красногоровке находятся специалисты из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий. Такая информация, полученная от разведки Республики, вызывает у руководства Народной милицией серьёзные опасения о дальнейших действиях украинских властей.

— В зоне поражения могут оказаться более семидесяти тысяч мирных людей, — подчеркнул Эдуард Басурин и обратился к международным организациям с просьбой не допустить новой катастрофы.

Напомним, что командование НМ ранее заявляло о том, что под конец введённого военного положения Президент Украины может предпринять даже самые отчаянные действия для продления военного положения и переноса выборов на неопределённый срок.