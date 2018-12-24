Школьники Луганска уйдут на каникулы уже в среду, 26 декабря

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-24T18:21:14+03:00

А вот вернуться к учёбе им придётся 14 января

Изменить размер текста: A A

В Луганске школы уходя на каникулы раньше запланированного срока, а именно уже в эту среду, 26 декабря. Такое решение было принято с целью профилактики острых респираторных вирусных заболеваний.

— С целью профилактики распространения простудных заболеваний и снижения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ребята пойдут на зимние каникулы уже с этой среды, 26 декабря, — сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на управление образования.

При этом дата возвращения школьников с каникул пока что осталась прежней – 14 января 2019 года, таким образом у ребят будут достаточно долгие, почти три недели, каникулы.

Напомним, изначально школьники Луганска должны были уйти на каникулы с 31 декабря 2018 года. Кроме того, по состоянию на 10 декабря почти 25 тысячи жителей Луганска прошли бесплатную вакцинацию от гриппа в рамках прививочной компании, второй этап которой до сих пор продолжается в столице Республики.