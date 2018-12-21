Начальника полиции в Луганске задержали за взятку

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-21T12:23:36+03:00

Вместе с руководителем райуправления МВД за решеткой оказались и его подчиненные

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- Начальник отдела одного из районных управлений полиции Луганска, его заместитель и их подчиненные требовали вознаграждение от жительницы Луганска за непривлечение ее к административной ответственности, - заявил на брифинге начальник управления собственной безопасности (УСБ) МВД Республики Александр Клейменов. –18 декабря сотрудники УСБ МВД и Генеральной прокуратурой пресекли факт вымогательства и получения незаконного денежного вознаграждения этими сотрудниками полиции. Клейменов отметил, что денежные средства были изъяты, сотрудники полиции задержаны, а собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру ЛНР.

В надзорном ведомстве возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР: «получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя». В случае подтверждения вины подозреваемым грозит штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

- Уважаемые граждане, если против вас были совершены какие-либо противоправные действия со стороны сотрудников полиции в виде вымогательства, обращайтесь в управление собственной безопасности МВД ЛНР, - призвал Александр Клейменов.