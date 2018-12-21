2018-12-21T12:00:42+03:00
Здоровье

На карантин ушли несколько классов в школе Енакиево и детский сад в Новоазовском районе

Между тем уровень заболеваемости стал заметно меньше среди всех возрастных групп, кроме молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет
Цесанна АНТОНЕНКО
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За прошедшую неделю, с 13 по 19 декабря, в Донецкой Народной Республике гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями заразились более семи тысяч человек. Между тем врачи Республики констатируют снижение уровня заболеваемости.

— Наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах населения, кроме взрослых 18-29 лет, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Несмотря на эти данные, в Енакиево на карантин закрылись четыре класса школы №1, потому что заболели порядка 30 процентов детей. Также на карантин ушёл детский садик №1 в Новоазовском районе.

За всё время противогриппозной прививочной кампании в ДНР было привито против гриппа 99 460 человек из групп повышенного риска заболеваемости.

Напомним, что в большинстве городов и районов ДНР карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппа так и не был введён.

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