Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке

19 Дек. 16:30 2018-12-19T16:30:45+03:00

ВСУ проводят тренировки по занятию позиций, подготовке и ведению огня в Артёмовске, смотр техники в н.п. Спорное и переброску техники

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Не оставляя своих планов по прорыву линии фронта на Мариупольском направлении, Вооружённые силы Украины продолжают усиливать свои позиции на Горловском направлении. Туда продолжают сгонять тяжёлое вооружение и солдат.

— Наша разведка продолжает фиксировать подготовку противника к активным боевым действиям на севере нашей Республики. На юго-восточной окраине Артёмовска бригадной артиллерийской группой 72-й механизированной бригады проведены тренировки по занятию позиций, подготовке и ведению огня, — сообщил сегодня начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

При этих тренировках использовались 18 «Гвоздик», 12 «Акаций», столько же «Градов» и пушек МТ-12, калибром 100 миллиметров.

Кроме того, в подразделениях 1-й танковой бригады в районе н.п. Спорное проведен смотр готовности техники.

Также разведка сообщает, что в Тарасовку и Ивановку отправились 18 «Гвоздик» и 12 пушек МТ-12 калибром 100 миллиметров.