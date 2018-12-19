2018-12-19T16:30:45+03:00
Политика

Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке

ВСУ проводят тренировки по занятию позиций, подготовке и ведению огня в Артёмовске, смотр техники в н.п. Спорное и переброску техники
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Не оставляя своих планов по прорыву линии фронта на Мариупольском направлении, Вооружённые силы Украины продолжают усиливать свои позиции на Горловском направлении. Туда продолжают сгонять тяжёлое вооружение и солдат.

— Наша разведка продолжает фиксировать подготовку противника к активным боевым действиям на севере нашей Республики. На юго-восточной окраине Артёмовска бригадной артиллерийской группой 72-й механизированной бригады проведены тренировки по занятию позиций, подготовке и ведению огня, — сообщил сегодня начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

При этих тренировках использовались 18 «Гвоздик», 12 «Акаций», столько же «Градов» и пушек МТ-12, калибром 100 миллиметров.

Кроме того, в подразделениях 1-й танковой бригады в районе н.п. Спорное проведен смотр готовности техники.

Также разведка сообщает, что в Тарасовку и Ивановку отправились 18 «Гвоздик» и 12 пушек МТ-12 калибром 100 миллиметров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном