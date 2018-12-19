2018-12-19T15:55:26+03:00
Политика

В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов

Девять ЗРК «Стрела-10» и 15 автомобилей находятся на окраине Новотошковского
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУ разместили в Рубежном девять зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и 15 единиц автомобильного транспорта, а также три крупнокалиберные артиллерийские гаубицы «Акация» на окраине Новотошковского. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, 17 декабря на железнодорожной станции Рубежное разгружен эшелон, состоящий из девяти единиц зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и 15 единиц автомобильного транспорта.

- На окраине населенного пункта Новотошковское вблизи жилых домов на расстоянии пяти км от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение трех 152-мм артиллерийских гаубиц «Акация» и огневые позиции минометов калибром 120 и 82 мм, — продолжил Осадчий.

Кроме того, разведка ДНР зафиксировала прибытие к линии разграничения на горловском направлении 30 единиц артиллерии, в числе которых 18 самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» калибром 122-мм.

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