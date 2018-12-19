Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием

19 Дек. 14:29 2018-12-19T14:29:01+03:00

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Работа общественного штаба по прифронтовым районам ДНР будет усилена во избежание гуманитарной катастрофы в случае начала украинской армией масштабных боевых действий. Об этом сегодня на встрече в Донецке с министрами и представителями местных властей заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Перед нами остро стоит вопрос жизнеобеспечения населенных пунктов, находящихся в прифронтовой зоне. Сегодня работает штаб по прифронтовым районам ДНР, но к его работе необходимо подключать городские и районные администрации: власти должны четко мониторить потребности населения. Кроме того, мы должны учитывать тот факт, что противник в любой момент может перейти от провокаций к масштабным боевым действиям, наша разведка это подтверждает. В любом случае мы должны быть готовы к любому развитию событий, – обратился к присутствующим Пушилин.

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