2018-12-19T10:17:10+03:00
Звезды

Новый год 2019 в Донецке: поход в драмтеатр

Муздрама Донецка запланировала 58 показов в новогодние каникулы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В драмтеатре Донецка всегда готовы удивить не только взрослых, но и юных зрителей.В драмтеатре Донецка всегда готовы удивить не только взрослых, но и юных зрителей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

19 декабря в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна благотворительным допремьерным показом спектакля «Три поросёнка» для детей из города Углегорска стартовала новогодняя кампания.

22 декабря для юных зрителей сразу на двух сценических площадках пройдут премьерные показы. На Большой сцене – музыкальная сказка «Красная Шапочка» в постановке Владимира Быковского, на Новой сцене – интерактивная сказка о дружбе и взаимопомощи «Три поросёнка» в постановке Игоря Рыбчинского, которая также пополнит выездной репертуар театра. В период новогодних праздников в холле второго этажа возле большой Ёлки ребят ожидает праздничная интермедия и встреча с Дедом Морозом. Подобные представления будут проходить перед каждым показом премьерных детских спектаклей на Большой сцене.

«Спектакль «Красная Шапочка» создан по мотивам советского фильма Леонида Нечаева и будет интересен всем членам семьи. В исполнении наших артистов прозвучат любимые и всем знакомые песни. А вот во время спектакля «Три поросёнка» самые маленькие зрители станут его непосредственными участниками. Каждая из этих постановок удивит своим музыкальным и художественным оформлением, а также поможет поверить в настоящие чудеса», - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Всего в период новогодних праздников запланировано 58 показов спектаклей для детей, из них 10 - выездных. Приходите всей семьей за весельем и прекрасным настроением в МДТ имени М.М. Бровуна!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном