Новый год 2019 в Донецке: поход в драмтеатр

19 Дек. 10:17 2018-12-19T10:17:10+03:00

В драмтеатре Донецка всегда готовы удивить не только взрослых, но и юных зрителей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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19 декабря в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна благотворительным допремьерным показом спектакля «Три поросёнка» для детей из города Углегорска стартовала новогодняя кампания.

22 декабря для юных зрителей сразу на двух сценических площадках пройдут премьерные показы. На Большой сцене – музыкальная сказка «Красная Шапочка» в постановке Владимира Быковского, на Новой сцене – интерактивная сказка о дружбе и взаимопомощи «Три поросёнка» в постановке Игоря Рыбчинского, которая также пополнит выездной репертуар театра. В период новогодних праздников в холле второго этажа возле большой Ёлки ребят ожидает праздничная интермедия и встреча с Дедом Морозом. Подобные представления будут проходить перед каждым показом премьерных детских спектаклей на Большой сцене.

«Спектакль «Красная Шапочка» создан по мотивам советского фильма Леонида Нечаева и будет интересен всем членам семьи. В исполнении наших артистов прозвучат любимые и всем знакомые песни. А вот во время спектакля «Три поросёнка» самые маленькие зрители станут его непосредственными участниками. Каждая из этих постановок удивит своим музыкальным и художественным оформлением, а также поможет поверить в настоящие чудеса», - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Всего в период новогодних праздников запланировано 58 показов спектаклей для детей, из них 10 - выездных. Приходите всей семьей за весельем и прекрасным настроением в МДТ имени М.М. Бровуна!