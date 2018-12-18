2018-12-18T13:01:11+03:00
Политика

Отчет ОБСЕ: В Донбасс прибыли более ста украинских танков и бронетранспортеров

Военная техника зафиксирована на железнодорожных станциях в подконтрольном Киеву Донбассе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали большое количество украинской военной техники в Донбассе.

- 15 декабря на железнодорожной станции в Константиновке находилось 60 украинских танков Т-64, а на следующий день там уже стояли 11 танков Т-72, 18 самоходных гаубиц «Гвоздика» калибром 122 миллиметра и 6 противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 миллиметров. На железнодорожной станции в Рубежном 15 декабря были зафиксированы зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и 3 зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», - констатируется в отчете ОБСЕ за 16 декабря.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали по одному зенитному комплексу «Оса» в Вернхнекаменке на Луганщине, в Подгородном и Спорном в Донецкой области. Еще один комплекс «Тунгуска» находился неподалеку от Николаевки на Луганщине.

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