Вопросы к предстоящей «Прямой линии» с Главой ДНР поступили из пяти стран мира

17 Дек. 19:18 2018-12-17T19:18:32+03:00

На сегодняшний день их уже более пятисот

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Сегодня, 17 декабря, в администрации Главы Донецкой Народной Республики подвели первые, промежуточные итоги поступающих к предстоящей «Прямой линии» вопросов. На сегодняшний день поступило уже пятьсот обращений.

— Среди поступивших вопросов много касающихся сферы ЖКХ, выплат социальных пособий, ремонта дорог. Также есть жалобы на халатное отношение госслужащих к своим прямым обязанностям – этим вопросам Глава ДНР уделяет особое внимание, — сообщили в администрации руководителя Республики.

Больше всего обращений на данный момент поступило из Донецка, порядка 100, на втором месте по количеству вопросов Макеевка, далее – Харцызск. Кроме того, к Главе ДНР обратились жители Харькова, Одессы и Днепропетровска, российских городов Сочи и Якутск, столицы Республики Южная Осетия — Цхинвала, а также государства Израиль.

Напомним, что «Прямая линия» с Главой ДНР состоится в конце этого года – 27 декабря 2018 года. Вопросы можно присылать на официальный сайт «Прямой лини» в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос).