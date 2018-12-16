2018-12-16T18:09:47+03:00
Политика

В ДНР стали молодоженами более 4 тысяч пар

В Министерстве юстиции Республики сообщили о количестве зарегистрированных браков
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- С начала года по 13 декабря территориальными отделами ЗАГС составлено 4 315 записей актов о браке, – говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции ДНР.

Наиболее активно женились макеевчане – Макеевским городским отделом ЗАГС составлено 495 записей актов о браке. Потом следует Донецк – 452 записи.

За этот же период 232 жителя Республики сменили свое имя. В лидерах - Кировский отдел ЗАГС города Донецка. Здесь составлено 22 записи актов о перемене имени. Следом идут Макеевка и Енакиево – по 19.

Кстати, Кировский район столицы отличился и по регистрации новорожденных. Здесь за неполные 12 месяцев выдали 718 свидетельств. Всего же в Республике составлено 10 178 записей актов о рождении, из них 5 225 записей о рождении мальчиков и 4 953 – о рождении девочек.

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