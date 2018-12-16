Омбудсмен ДНР: вмешательство государства в сферу религии недопустимо

16 Дек. 13:58 2018-12-16T13:58:42+03:00

Дарья Морозова считает, что именно введение военного положения в Украине сделало возможным на «законных» основаниях захватывать храмы и имущество УПЦ МП

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Впервые за 27 лет Независимости Украины государство вмешалось в дела церкви и, фактически, привело к расколу жителей страны на тех, кто «за» новые реформы, и тех, кто решительно «против».

— Активное вмешательство государства в сферу религии недопустимо с точки зрения принципов демократии, — заявила Донецкому Агентству Новостей уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Права религии в Украине защищают не только моральные принципы, но и Конституция, 35 статья которой закрепляет право граждан на свободу совести и вероисповедания, а также то, что церковь отделена от государства и никакая религия не может быть признана как обязательная.

— Военное положение, введенное на территории десяти областей Украины, обеспечивает возможность на «законных» основаниях захватывать храмы и имущество УПЦ МП и легко ликвидировать любые попытки прихожан защитить их, — подчеркнула омбудсмен ДНР.

Напомним, что вчера, 15 декабря, в киевском храме Святой Софии прошёл объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата Варфоломея.