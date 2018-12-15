2018-12-15T15:31:05+03:00
Политика

Зачем Наев собирает данные о химически опасных объектах в Донбассе?

Информацию он запрашивает в Донецкой ОГА
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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С начала декабря командующий «операцией объединенных сил» Сергей Наев собирает информацию о химически опасных объектах на территории Донецкой области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Нам стало известно, что Наев последние две недели активно пытается получить в Донецкой ОГА данные о всех химически опасных объектах на территории области. Однако, получает постоянные отказы. В этой связи Наев приказал затребовать данные непосредственно у глав районных администраций, - сообщил он.

Безсонов призвал глав районных и городских администраций не отвечать на запросы Наева в целях сохранения жизней мирных жителей.

- Передача данных о химически опасных объектах на своей территории может быть использована бандеровскими террористами для планирования провокаций, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

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