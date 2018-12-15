2018-12-15T13:42:30+03:00
Политика

Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли

Она была изготовлена полвека назад
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: минкульт ДНРФото: минкульт ДНР
Изменить размер текста:

На днях коллекция донецкого краеведческого музея пополнилась новым ценным экспонатом. Житель Артемовска подарил книгу, которая была изготовлена из соли. В учреждении культуры рассказали, что этот экспонат фокусирует в себе несколько явлений, связанных с историей Донбасса и СССР в целом.

- Эта необычная книга, солёная на вкус и совершенно прозрачная, была изготовлена в 1969 году, когда нашему городу Донецку исполнилось 100 лет, о чём гласит рельефная надпись в нижней части обложки и на корешке: «Донецку 100». В центральной части обложки выделено слово «Ленин», а выше был размещён (ныне утрачен) головной барельефный профиль Ленина. В 1970 году широко праздновалось 100-летие вождя мирового пролетариата. Данный соляной сувенир изготовили специально в связи с двумя памятными датами, – рассказала старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина.

Сколько было выпущено таких книг неизвестно. Однако, по словам сотрудников музея, можно смело утверждать, что речь идёт не о массовом выпуске.

- Это филигранная ручная работа, - подчеркнула Черепахина. - «Соляная книга» – редкий экспонат, который займёт достойное место в будущей экспозиции истории города Донецка.

Акция «Дни дарения» продолжаются. Экспонаты принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, 311-48-63.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном