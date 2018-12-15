Житель Артемовска подарил донецкому краеведческому музею книгу из соли

15 Дек. 13:42 2018-12-15T13:42:30+03:00

Она была изготовлена полвека назад

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На днях коллекция донецкого краеведческого музея пополнилась новым ценным экспонатом. Житель Артемовска подарил книгу, которая была изготовлена из соли. В учреждении культуры рассказали, что этот экспонат фокусирует в себе несколько явлений, связанных с историей Донбасса и СССР в целом.

- Эта необычная книга, солёная на вкус и совершенно прозрачная, была изготовлена в 1969 году, когда нашему городу Донецку исполнилось 100 лет, о чём гласит рельефная надпись в нижней части обложки и на корешке: «Донецку 100». В центральной части обложки выделено слово «Ленин», а выше был размещён (ныне утрачен) головной барельефный профиль Ленина. В 1970 году широко праздновалось 100-летие вождя мирового пролетариата. Данный соляной сувенир изготовили специально в связи с двумя памятными датами, – рассказала старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина.

Сколько было выпущено таких книг неизвестно. Однако, по словам сотрудников музея, можно смело утверждать, что речь идёт не о массовом выпуске.

- Это филигранная ручная работа, - подчеркнула Черепахина. - «Соляная книга» – редкий экспонат, который займёт достойное место в будущей экспозиции истории города Донецка.

Акция «Дни дарения» продолжаются. Экспонаты принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, 311-48-63.