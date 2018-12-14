2018-12-14T17:44:59+03:00
Общество

Автомобили с иностранными номерами теперь могут находиться на территории ДНР целый год

Соответствующий закон сегодня был принят Народным Советом Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Срок временного пребывания автомобилей с иностранными номерами был продлён с трёх месяцев до года. Соответствующий закон приняли сегодня, 14 декабря, в Народном Совете Донецкой Народной Республики.

— Законопроект направлен на упрощение процедуры временного ввоза гражданами, зарегистрированными и постоянно проживающими на территории ДНР, транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, на таможенную территорию ДНР и введение единых постоянных правил ее осуществления, — сообщил инициатор данного законопроекта депутат от фракции «Свободный Донбасс» Сергей Сверчков.

Документ был принят в двух чтениях, за принятие решения проголосовали 99 присутствующих на пленарном заседании депутатов. Далее принятый парламентом закон направят на подпись Главе ДНР Денису Пушилину

Напомним, что ранее срок временного пребывания автомобилей с иностранными номерами на территории Республики составлял всего три месяца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управлению ударными беспилотниками ВСУ обучают западные инструкторы
Украина три раза обстреляла ЛНР
За время войны на Донбассе погибли больше 3300 мирных жителей
В ДНР дал сбой мобильный оператор «Феникс»
ВСУ массированно обстреляли западную окраину Донецка
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном