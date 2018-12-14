2018-12-14T17:44:59+03:00
Общество

Автомобили с иностранными номерами теперь могут находиться на территории ДНР целый год

Соответствующий закон сегодня был принят Народным Советом Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Срок временного пребывания автомобилей с иностранными номерами был продлён с трёх месяцев до года. Соответствующий закон приняли сегодня, 14 декабря, в Народном Совете Донецкой Народной Республики.

— Законопроект направлен на упрощение процедуры временного ввоза гражданами, зарегистрированными и постоянно проживающими на территории ДНР, транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, на таможенную территорию ДНР и введение единых постоянных правил ее осуществления, — сообщил инициатор данного законопроекта депутат от фракции «Свободный Донбасс» Сергей Сверчков.

Документ был принят в двух чтениях, за принятие решения проголосовали 99 присутствующих на пленарном заседании депутатов. Далее принятый парламентом закон направят на подпись Главе ДНР Денису Пушилину

Напомним, что ранее срок временного пребывания автомобилей с иностранными номерами на территории Республики составлял всего три месяца.

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