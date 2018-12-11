2018-12-11T22:21:32+03:00
Политика

На Донбасс надвигается шторм

Особенно «достанется» приморским районам региона
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сейчас в Донецке и других городах и районах Республики льет противный осенний дождь. Словно не декабрь на календаре, а поздний ноябрь. Но вскоре к мокроте добавится ветер – сначала восточный, потом южный. Ночью и утром он усилится до 8 метров в секунду, а порывы будут достигать 12-15 метров. Местами дождь перерастет в мокрый снег. Хотя температура не опустится ниже нуля градусов.

А вот на юге ДНР ожидается самый настоящий шторм. Порывы южного ветра достигнут 20 метров в секунду. И волны Азовского моря мощной лавиной хлынут на побережье.

Продлится эта вакханалия всю среду, а к вечеру стихия начнет отступать. В четверг уже не будет дождя и сильного ветра. Даже выглянет солнышко. Слегка подморозит. В целом будет комфортно.

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