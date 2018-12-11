Чья команда из Донбасса поедет на фестиваль «КиВиН» в Сочи

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-11T16:12:06+03:00

В финале Юзовской лиги КВН ДНР будет разыграна путевка в Сочи

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18 декабря в Макеевке на базе Донбасской академии строительства и архитектуры состоится финальная игра открытой Юзовской лиги КВН ДНР.

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма, в финале примут участие команды «Розовый гусь» (Донецк), «Время первых» (Макеевка), «А мы не против» (Ровеньки) и «Немножечко» (Харцызск). На протяжении сезона команды показывали отличные результаты, и в заключительной игре будут бороться за главный приз – участие в международном фестивале КВН «КиВиН-2019», который пройдет в январе 2019 года в городе Сочи.

Финальная игра Юзовской лиги включает в себя такие конкурсы, как музыкальное домашнее задание, триатлон и приветствие.

Кстати, «Комсомолка» выступает информационным спонсором соревнований Юзовской лиги КВН ДНР.