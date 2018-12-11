2018-12-11T16:12:06+03:00
Политика

Чья команда из Донбасса поедет на фестиваль «КиВиН» в Сочи

В финале Юзовской лиги КВН ДНР будет разыграна путевка в Сочи
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Фото: Архив Юзовской лиги КВН ДНРФото: Архив Юзовской лиги КВН ДНР
Изменить размер текста:

18 декабря в Макеевке на базе Донбасской академии строительства и архитектуры состоится финальная игра открытой Юзовской лиги КВН ДНР.

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма, в финале примут участие команды «Розовый гусь» (Донецк), «Время первых» (Макеевка), «А мы не против» (Ровеньки) и «Немножечко» (Харцызск). На протяжении сезона команды показывали отличные результаты, и в заключительной игре будут бороться за главный приз – участие в международном фестивале КВН «КиВиН-2019», который пройдет в январе 2019 года в городе Сочи.

Финальная игра Юзовской лиги включает в себя такие конкурсы, как музыкальное домашнее задание, триатлон и приветствие.

Кстати, «Комсомолка» выступает информационным спонсором соревнований Юзовской лиги КВН ДНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 декабря донецкие красавицы поделят 900 тысяч рублей
Сергей Козлов вновь возглавил правительство ЛНР
Кто в ДНР получил гуманитарные наборы от Красного Креста
Провокации ВСУ в Донбассе приведут к бессмысленным жертвам среди военных и населения
Как выпускникам вузов ДНР найти работу по специальности
За год в ДНР словили больше четырех тысяч нетрезвых водителей
Раненую в Зайцево мирную жительницу выписали
В понедельник ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня
Школьник из Луганска стал лауреатом международной конференции в Париже
Организаторы выборов в ДНР и ЛНР попали под санкции Евросоюза
Киев осудил на 5 лет участницу референдума ЛНР из города Счастье
В Донецке с визитом находится российская актриса Виктория Тарасова
На частной шахте в Шахтерске присвоили зарплату 100 работников
В Донбассе снова «гуляет» африканская чума
За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель ДНР
В Куйбышевском районе Донецка на линии связи «Феникс» произошла авария
На этой неделе в Донецке будет дождливо и ветрено