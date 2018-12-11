2018-12-11T12:48:59+03:00
Политика

Как выпускникам вузов ДНР найти работу по специальности

Глава ДНР Денис Пушилин на международной конференции по вопросам трудоустройства выпускников рассказал о дорожной карте
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня на базе Донецкого национального университета экономики и торговли проходит XII международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования».

- Разработанные еще в 2015 году государственные стандарты высшего профессионального образования способствуют высокому уровню теоретической подготовки студентов, - заявил на конференции Глава ДНР Денис Пушилин. - Однако новый день ставит перед нами новые задачи. Необходимо привести перечень специальностей и профессий, которым обучают в учреждениях высшего профессионального образования, в соответствие с потребностями ДНР. Мы должны четко понимать, какова потребность в кадрах по тем или иным направлениям подготовки и насколько эта потребность соответствует возможностям республиканских вузов подготовить специалистов.

Для решения этой задачи Министерству экономического развития ДНР совместно с Институтом экономических исследований необходимо разработать стратегию развития Республики на основе программ развития отраслей промышленности, экономики и социальной сферы. Министерству образования и науки ДНР совместно с Министерством труда и социальной политики ДНР проанализировать возможность проведения переподготовки невостребованных на рынке труда специалистов, подготовить и представить по данному вопросу свои предложения Правительству ДНР.

А Правительству – инициировать перед Народным Советом внесение изменений в Законы Донецкой Народной Республики «Об образовании» и «О занятости населения», чтобы обеспечить потребности республики в квалифицированных кадрах.

- Мы должны не просто обучить студента, но и обеспечить ему достойное рабочее место, - считает руководитель Республики.

Кстати, по данным центра занятости ДНР, около 15,3 тыс. безработных – это молодежь в возрасте до 35 лет.

Правительству ДНР уже поручено разработать дорожную карту формирования государственного заказа, порядок трудоустройства выпускников, учитывая при этом потребности предприятий Республики, предусмотреть вопрос отработки выпускниками на предприятиях определенное время в указанном порядке.

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