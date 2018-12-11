Раненую в Зайцево мирную жительницу выписали
85-летнюю жительницу Зайцево Лидию Кравец, раненую в результате обстрела с украинской стороны 5 декабря, выписали. Об этом «КП» сообщила глава Зайцевской поселковой администрации Ирина Дикун.
От дома пострадавшей старушки до линии соприкосновения всего несколько сот метров. В кухню, где Кравец готовила пищу, вояки ВСУ выстрелили из автоматического гранатомета. Раненую привез в больницу №2 Горловки зять Александр. Ей извлекли осколки из руки и провели лечение антибиотиками.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье жестокое обращение с гражданским населением. Его внесли в единый реестр преступление ВСУ против жителей Донбасса.
Ирина Дикун также сообщила, что ВСУ не прекращают обстреливать ни на день. В ход пускают и тяжелое вооружение.