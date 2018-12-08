2018-12-08T18:32:12+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать

Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На позициях первого горно-штурмового батальона 128-й бригады в районе Богдановки, что под Докучаевском, на взводном опорном пункте «Ярик» в результате конфликта командира роты с подчиненными, один из бойцов был застрелен. Жертвой стал рядовой А.А. Коломиец 1989 года рождения, открыто выступавший против участия подразделения в новом этапе гражданской войны, – сказал Безсонов.

Аналогичная ситуация произошла в Бердянске. Там смерть военнослужащего списали на суицид.

- Введение военного положения в десяти регионах Украины развязало командирам руки, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР. - Когда вы разочаруетесь в гражданской войне и узнаете правду, о том, что вас направили в Донбасс воевать с собственным народом, ваша жизнь может легко оборваться по желанию командира.

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