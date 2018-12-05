Кобцева: Украина втягивает Россию в обмен пленными
Украинские представители на переговорах в Минске продолжают затягивать решение вопроса обмена пленными между Республиками Донбасса и незалежной. В этот раз Киев вновь пытается втянуть Россию. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
- По вопросу обмена удерживаемых лиц украинская сторона сегодня сделала откровенно фиктивное предложение, - говорит она. - Оно предполагает освобождение удерживаемых в Республиках сторонников киевских властей в обмен на освобождение «украинских политзаключенных» якобы содержащихся на территории России, а также участие в обмене содержащихся на территории Украины российских граждан.
Киев должен вести переговоры с Москвой по поводу задержанных в России и Украине.
- Минские переговоры не имеют отношения ни к каким «политическим заключенным», - отметила Кобцева.