2018-12-05T12:23:20+03:00
Политика

Кобцева: Украина втягивает Россию в обмен пленными

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР подчеркнула, что Минские переговоры не имеют отношения ни к каким «политическим заключенным»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинские представители на переговорах в Минске продолжают затягивать решение вопроса обмена пленными между Республиками Донбасса и незалежной. В этот раз Киев вновь пытается втянуть Россию. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- По вопросу обмена удерживаемых лиц украинская сторона сегодня сделала откровенно фиктивное предложение, - говорит она. - Оно предполагает освобождение удерживаемых в Республиках сторонников киевских властей в обмен на освобождение «украинских политзаключенных» якобы содержащихся на территории России, а также участие в обмене содержащихся на территории Украины российских граждан.

Киев должен вести переговоры с Москвой по поводу задержанных в России и Украине.

- Минские переговоры не имеют отношения ни к каким «политическим заключенным», - отметила Кобцева.

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