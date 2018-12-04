2018-12-04T10:56:01+03:00
Общество

Коммуналка в ДНР не подорожает

Это принципиальная позиция руководства Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут. На сегодня это принципиальная позиция руководства Республики. Тарифная политика в ДНР направлена на защиту интересов граждан. Руководство Республики учитывает сложности экономической обстановки и поэтому удерживает цены для населения на прежнем уровне. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

По его словам, несмотря на высокий уровень оплаты коммунальных услуг населением (уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг по Республике за январь-сентябрь 2018 года составил 91%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (87%) он увеличился на 4%. Это свидетельствует о том, что граждане ценят нелегкий труд работников коммунальных служб, а также о том, что они получают качественные коммунальные услуги), суммы задолженности предприятиям-поставщикам коммунальных услуг продолжают постепенно накапливаться.

- Недополучение средств поставщиками коммунальных услуг отражается на качестве обслуживания. Поэтому очень важно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в срок. Мы очень благодарны тем жителям нашей Республики, кто, несмотря на сложное экономическое положение, вызванное войной и падением уровня жизни, понимает эту проблему и добросовестно относится к оплате коммунальных услуг, - сказал Сергей Наумец.

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