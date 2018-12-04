ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.
Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе, Калиново и Донецкий, села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
ВСУ вели огонь из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.