2018-12-04T07:22:00+03:00
Политика

ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе, Калиново и Донецкий, села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

ВСУ вели огонь из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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