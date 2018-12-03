ДТП со смертельным исходом в Снежном: один человек погиб, четверо - тяжело травмированы

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-03T11:03:44+03:00

Машину так покорежило, что пострадавших извлекали с помощью гидравлического инструмента

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Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий в Горловке и Снежном. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В городе Снежное по улице Ленина 2 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Honda CR-V»» не справился с управлением, выехал на встречную полосу дорожного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Opel Kadett», – говорится в сообщении. – В результате происшествия погиб мужчина 1952 года рождения и трое пострадали.

В спасательном ведомстве уточнили, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу города Снежное.

По данным МЧС ДНР, в Центрально-городском районе Горловки произошло ДТП на улице Интернациональная, в котором водитель легкового автомобиля «Chery Tiggo» не справился с управлением, машина ударилась в опору уличного освещения. В результате происшествия водитель 1986 года рождения оказался зажатым конструкциями кабины автомобиля.

В пресс-службе добавили, что спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи.